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Пешеход с места аварии ушла, водитель уехал - и теперь его разыскивает милиция
Источник материала: Tut.by
В Гомеле ищут водителя грузовика, который скрылся с места аварии — в ней пострадала несовершеннолетняя девушка.
Инцидент произошел 30 октября примерно в 9.30 на улице Бориса Царикова в Гомеле.
— Неустановленный водитель, предположительно МАЗа, ехал со стороны пр. Космонавтов в направлении улицы 8-я Иногородняя — и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места происшествия скрылся, —
Девушка же после наезда, не придав значения полученным травмам, пошла на учебу, но позже почувствовала ухудшение самочувствия и вызвала скорую. Врачи доставили ее в областную больницу.
Теперь водителя ищут.
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Инцидент произошел 30 октября примерно в 9.30 на улице Бориса Царикова в Гомеле.
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