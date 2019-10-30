Пешеход с места аварии ушла, водитель уехал - и теперь его разыскивает милиция

Источник материала: Tut.by

В Гомеле ищут водителя грузовика, который скрылся с места аварии — в ней пострадала несовершеннолетняя девушка.

Инцидент произошел 30 октября примерно в 9.30 на улице Бориса Царикова в Гомеле.

— Неустановленный водитель, предположительно МАЗа, ехал со стороны пр. Космонавтов в направлении улицы 8-я Иногородняя — и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места происшествия скрылся, — рассказали в ГАИ.

Девушка же после наезда, не придав значения полученным травмам, пошла на учебу, но позже почувствовала ухудшение самочувствия и вызвала скорую. Врачи доставили ее в областную больницу.

Теперь водителя ищут.

ГАИ просит граждан, располагающих информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам 68−44−44, 68−40−84.