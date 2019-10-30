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Президент провел ротацию в Следственном комитете

31.10.2019 14:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент провел ротацию в Следственном комитете

Президент Беларуси Александр Лукашенко с целью противодействия коррупции в Следственном комитете, произвел ротацию кадров в руководстве управлений.

Как сообщила пресс-служба президента, ротация произведена с целью развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.

Так, генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области, уйдя с поста начальника  управления по городу Минску.

В свою очередь столичное управление возглавил генерал-майор юстиции Сергей Паско, руководивший до этого управлением Гомельской области., куда назначен  полковник Сергей Удовиков.

Управление по Витебской области возглавил генерал-майор юстиции Павел Игнатов, покинувший управление по Минской области, куда пришел генерал-майор юстиции Андрей Лис, руководивший управлением по Могилевской области, куда пришел генерал-майор юстиции Владимир Шалухин.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с целью противодействия коррупции в Следственном комитете, произвел ротацию кадров в руководстве управлений.
 
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