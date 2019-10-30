Евро подорожал на Br0,0058 и стоит Br2,2898 за 1 евро (30 октября - Br2,284 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2145 за 100 российских рублей (30 октября - Br3,2188).
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Доллар и российский рубль на торгах 31 октября подешевели, евро подорожал
31.10.2019 15:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро подорожал на Br0,0058 и стоит Br2,2898 за 1 евро (30 октября - Br2,284 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2145 за 100 российских рублей (30 октября - Br3,2188).
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