Наконец стало известно, из-за кого стаканчик Starbucks оказался в «Игре престолов»

Источник материала: Tut.by

Эмилия Кларк рассказала, откуда в финальном сезоне «Игры престолов» взялся стаканчик из Starbucks. Оказалось, в самом обсуждаемом киноляпе виноват актер Конлет Хилл (мастер над шептунами по имени Варис) — именно он забыл на съемочной площадке свой кофе. Об этом пишет Medialeaks.ru





Шутки об этом киноляпе в «Игре престолов» мы собрали здесь.

Злополучный стакан из кофейни Starbucks засветился в начале четвертого эпизода заключительного восьмого сезона «Игры престолов». Бумажный стаканчик посреди кубков стоит перед Дейенерис в сцене пира в Винтерфелле после победы над Королем Ночи.

Кто стал виновником этого ляпа, изначально не сообщалось. Софи Тернер (Санса Старк) предположила, что стаканчик забыл Кит Харрингтон (Джон Сноу), потому что, по ее словам, актер очень ленив. Но это были всего лишь догадки. Теперь свою версию событий изложила Эмилия Кларк (Дейенерис). На шоу Джимми Фэллона она рассказала, что Конлет Хилл (мастер над шептунами Варис) сам рассказал ей о том, что кофе в тот съемочный день на столе забыл он.

— Это был кофе Конлета. Он так сказал! Говорит: «Боюсь, это так, прости, дорогая, я не хотел ничего говорить, на тебя ведь столько всего навалилось». И я такая: «Чтооо?!» — поделилась эмоциями Кларк.

Ранее киноляп со стаканчиком из Starbucks объяснили создатели сериала. Они сказали, что очень много внимания уделяли Дейенерис и Джону Сноу и просто не видели его.

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