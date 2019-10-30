В Комитете государственного контроля Минской области с 5 по 6 ноября 2019 года по телефонам 8 017 284 12 99, 8 017 284 12 92 будет проводиться «горячая линия» с населением Минской области по вопросам завершения уборочных работ сельскохозяйственных культур, подготовки животноводческих объектов к зимне-стойловому содержанию скота, наведения порядка на территории сельскохозяйственных организаций.

В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 могут сообщить волнующую их информацию по указанным направлениям деятельности, а также высказать предложения по ее совершенствованию.