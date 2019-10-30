В Комитете государственного контроля Минской области  с 5 по 6 ноября  2019 года по телефонам 8 017 284 12 99, 8 017 284 12 92  будет проводиться  «горячая линия» с населением Минской области  по вопросам  завершения уборочных работ сельскохозяйственных культур, подготовки животноводческих объектов к зимне-стойловому содержанию скота, наведения порядка на территории сельскохозяйственных организаций.

В указанные дни  граждане с 10.00 до 13.00 могут сообщить  волнующую их информацию   по указанным направлениям деятельности, а также высказать предложения по ее совершенствованию.