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Необычный случай: во Франции у пациентки появилась лиловая моча
Источник материала: Tut.by
Во Франции медики зафиксировали нетипичный случай: моча пожилой женщины окрасилась в ярко-сиреневый, лиловый цвет. Об этом
По словам докторов, это произошло из-за химической реакции, которая поменяла цвет мочи женщины с обычного желтого на ярко-сиреневый. Это заболевание называется синдромом фиолетового мешка мочи (purple urine bag syndrome, PUBS), впервые описанного в 1978 году.
70-летняя пациентка перенесла инсульт, из-за чего у нее диагностировали односторонний паралич тела и установили мочевой катетер. Цвет мочи изменился через 10 дней после введения этого катетера. Подобное может свидетельствовать о множестве заболевания, но следов воспаления в организме заболевшей выявлено не было. Однако выяснилось, что в мочевыводящих путях пациентки присутствует бактерия Klebsiella pneumoniae.
Лиловый цвет мочи, по мнению медиков, стал побочным эффектом обмена триптофана. N+1
Из-за отсутствия воспаления антибиотики пациентке решили не добавлять, ограничившись введением в организм физраствора через капельницу. Через четыре дня после этого цвет мочи женщины нормализовался, и ее продолжили лечить от инсульта.
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По словам докторов, это произошло из-за химической реакции, которая поменяла цвет мочи женщины с обычного желтого на ярко-сиреневый.
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