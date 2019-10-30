Необычный случай: во Франции у пациентки появилась лиловая моча

Источник материала: Tut.by

Во Франции медики зафиксировали нетипичный случай: моча пожилой женщины окрасилась в ярко-сиреневый, лиловый цвет. Об этом сообщает издание Live Science, полное описание случившегося опубликовано в научном журнале New England Journal of Medicine.



Фото: Plaçais & Denier / NEJM, 2019

По словам докторов, это произошло из-за химической реакции, которая поменяла цвет мочи женщины с обычного желтого на ярко-сиреневый. Это заболевание называется синдромом фиолетового мешка мочи (purple urine bag syndrome, PUBS), впервые описанного в 1978 году.

70-летняя пациентка перенесла инсульт, из-за чего у нее диагностировали односторонний паралич тела и установили мочевой катетер. Цвет мочи изменился через 10 дней после введения этого катетера. Подобное может свидетельствовать о множестве заболевания, но следов воспаления в организме заболевшей выявлено не было. Однако выяснилось, что в мочевыводящих путях пациентки присутствует бактерия Klebsiella pneumoniae.

Лиловый цвет мочи, по мнению медиков, стал побочным эффектом обмена триптофана. N+1 уточняет , что кишечные бактерии превращают эту аминокислоту в индол, который попадает в кровь и превращается в индоксилсульфат в печени. Сам по себе он бесцветен, но если его продолжают расщеплять бактерии, которые поселились в мочевыводящих путях, то индоксилсульфат превращается в индиго (синий) и индирубин (красный), смесь которых и дает характерное окрашивание.

Из-за отсутствия воспаления антибиотики пациентке решили не добавлять, ограничившись введением в организм физраствора через капельницу. Через четыре дня после этого цвет мочи женщины нормализовался, и ее продолжили лечить от инсульта.