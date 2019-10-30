По каким критериям изымаются дети из неблагополучных семей и правильно ли это?

Источник материала: Слуцк Город

Что является критериями неблагополучия семьи, сколько детей изъято у горе-родителей в нашем регионе, и почему это правильная мера, пишет «Слуцкi край».

В Слуцком районе в выявлении и профилактике семейного неблагополучия, социально-опасного положения детей во взаимодействии работают Слуцкая ЦРБ, учреждения образования, управление по образованию и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел внутренних дел, РОЧС и другие.

Если усилия всех служб и ведомств не дают результата, и родители не становятся на путь исправления, несовершеннолетних изымают из семьи. По состоянию на 1 октября текущего года у 13 родителей из 8 семей отобраны 14 детей, 10 мам и пап лишены родительских прав в отношении 8 детей.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 г. №22 установлены критерии и показатели социально опасного положения для ребенка в семье: