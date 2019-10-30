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По каким критериям изымаются дети из неблагополучных семей и правильно ли это?

31.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Что является критериями неблагополучия семьи, сколько детей изъято у горе-родителей в нашем регионе, и почему это правильная мера, пишет «Слуцкi край».

В Слуцком районе в выявлении и профилактике семейного неблагополучия, социально-опасного положения детей во взаимодействии работают Слуцкая ЦРБ, учреждения образования, управление по образованию и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел внутренних дел, РОЧС и другие.

Если усилия всех служб и ведомств не дают результата, и родители не становятся на путь исправления, несовершеннолетних изымают из семьи. По состоянию на 1 октября текущего года у 13 родителей из 8 семей отобраны 14 детей, 10 мам и пап лишены родительских прав в отношении 8 детей. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 г. №22 установлены критерии и показатели социально опасного положения для ребенка в семье: 

  • родители допускают оставление ребенка без пищи;
  • родители допускают систематическое отсутствие пищи, предназначенной для питания ребенка, отвечающей соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющей вред здоровью ребенка соответствующего возраста;
  • родители допускают проживание ребенка в жилых помещениях, где отопительные оборудование, печи, электропроводка и плиты не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов и эксплуатации и др. 
  • родители систематически не выполняют рекомендации медицинских работников по диагностике, лечению или медицинской реабилитации ребенка, что угрожает его жизни и здоровью;
  • родители препятствуют получению ребенком обязательного общего базового образования в любой форме его получения.
    родителями не следят за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает правонарушения;
    родители ведут аморальный образа жизни, злоупотребление своими правами или жестокое обращение с ребенком, в связи с чем имеет место опасность для жизни и здоровья ребенка.

 
 
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Что является критериями неблагополучия семьи, сколько детей изъято у горе-родителей в нашем регионе, и почему это правильная мера, пишет «Слуцкi край».
 
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