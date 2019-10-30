Российский хоккеист вышел на матч в Англии в маске Путина

Источник материала: Tut.by

Форвард английского «Шеффилд Стиллерс» Николай Лемтюгов вышел на лед в маске Владимира Путина перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм», сообщает RT.

Соответствующее фото сам игрок опубликовал в своём Instagram, сопроводив его подписью: «Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью».

Встреча завершилась победой «Шеффилда» со счетом 8:2. 33-летний Лемтюгов, перешедший в «Стиллерс» летом 2019 года из омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард», стал автором хет-трика.