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Российский хоккеист вышел на матч в Англии в маске Путина
Источник материала: Tut.by
Форвард английского «Шеффилд Стиллерс» Николай Лемтюгов вышел на лед в маске Владимира Путина перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм»,
Соответствующее фото сам игрок опубликовал в своём Instagram, сопроводив его подписью: «Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью».
Встреча завершилась победой «Шеффилда» со счетом 8:2. 33-летний Лемтюгов, перешедший в «Стиллерс» летом 2019 года из омского клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард», стал автором хет-трика.
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И забил три шайбы.
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