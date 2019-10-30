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Четыре сахарных завода Беларуси получили аккредитацию в КНР

31.10.2019 15:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Четыре сахарных завода Беларуси получили аккредитацию в КНР

Четыре белорусских сахарных завода получили допуск на рынок Китая для поставки своей продукции.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, концерн "Белгоспищепром" и посольство Беларуси в Китае совместно с Главным таможенным управлением КНР завершили работу по аккредитации четырех белорусских производителей жома сахарной свеклы.

В числе аккредитованных производителей - открытые акционерные общества "Жабинковский сахарный завод", "Скидельский сахарный комбинат", "Городейский сахарный комбинат" и "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".

С учетом ранее согласованного с китайской стороной образца фитосанитарного сертификата аккредитованные белорусские производители могут осуществлять экспортные поставки жома сахарной свеклы в КНР с 30 октября, сообщает БЕЛТА.

 
 
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Четыре белорусских сахарных завода получили допуск на рынок Китая для поставки своей продукции.
 
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