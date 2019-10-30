LG представляет стиральные машины, которые экономят время, воду и энергию

Источник материала: Аргументы и факты

Универсального способа выбрать правильную стиральную машину не существует. И иногда это может показаться нереальным из-за огромного количества опций и спецификаций, которые выглядят слишком похожими.

У всех нас разные потребности, а значит, нам нужны разные характеристики: кому-то важен размер, кому-то производительность и долговечность, а кто-то обращает внимание на время работы цикла стиральной машины. LG учитывает требования самых разных клиентов, чтобы создать идеальную технику для каждого. Мы подготовили список лучших стиральных машин в пяти различных стилях от LG.

Стиральные машины LG AI DD с функцией TurboWash 360

Ключевые отличия: интеллектуальная система стирки, увеличенная загрузка, экологичность, функциональность.

Подходит для: людей, которые хотят достичь максимальной отдачи от стирки в кратчайшие сроки.





Новая стиральная машина AI DD ― эффективное, интеллектуальное и быстрое устройство. Встроенная в неё технология LG AI DD определяет не только вес ткани, но и её характеристики, оперируя базой данных из 20 000 различных комбинаций материалов. Опираясь на тип, плотность, мягкость и объём загруженной в барабан ткани, стиральная машина передаёт электрический сигнал процессору, который подбирает оптимальный алгоритм стирки. Это гарантирует отличный результат, снижая риск повреждения ткани на 18% и увеличивая срок службы любимых вещей. Технология TurboWash 360 позволяет завершить полный цикл стирки всего за 39 минут, используя на 39% меньше энергии, чем традиционный цикл TurboWash*. 360 градусов означает, что вода поступает из четырёх движущихся распылителей, что гарантирует равномерное распределение воды и тщательную стирку. Эта стиральная машина идеально подходит для большой семьи, так как обеспечивает дополнительную ёмкость барабана в 1,5 кг. Ещё одно важное преимущество — более низкий уровень шума и вибрации, поэтому вы можете запускать стирку в любое время дня и ночи.

Функция Steam + — отличный способ удалить складки и аллергены, она уменьшает заломы ткани на 30%, что значительно экономит время на глажение, и удаляет до 99,9% аллергенов.

LG TwinWash

Ключевые отличия: два барабана, благодаря которым вы можете стирать две партии одежды одновременно.

Подходит для: растущей семьи и большого количества белья.





Вы не можете справиться с горой белья для стирки? LG TwinWash — наша самая эффективная стиральная машина, оснащённая двумя барабанами, благодаря которым вы можете стирать одежду разных типов тканей и фактур одновременно. Полный цикл занимает всего 49 минут, что позволяет значительно экономить воду и электроэнергию**.

Эта стиральная машина подходит для растущих семей. Верхний основной барабан стиральной машины расположен высоко, поэтому вам не нужно наклоняться, чтобы его заполнить, он предназначен для стирки большого объёма белья. Мини-барабан — TwinWash Mini — идеально подходит для стирки небольшого количества вещей, например, полотенец, детской одежды и рубашек. Благодаря эргономичному дизайну и технологии TrueSteam, обеспечивающей защиту от аллергенов, стиральная машина TwinWash — отличное устройство, позволяющее повысить эффективность работы без ущерба для ваших счетов за воду и электричество. Вы можете отказаться от кондиционеров для белья, потому что технология пара позволяет смягчать ткани на 100% без использования химикатов.

С помощью стиральной машины TwinWash вы можете стирать бельё быстрее, удобнее и экологичнее, чем когда-либо прежде.

Стиральная машина LG SIGNATURE

Ключевые отличия: привлекательный дизайн и интеллектуальные технологии.

Подходит для: тех, кто хочет иметь самые красивые вещи в жизни.





Стильная, умная и продвинутая, она может делать всё что угодно. Стиральная машина LG SIGNATURE сочетает в себе элегантность, инновации и премиальные материалы для максимальной эффективности. Дверца из закалённого стекла, эмалевое покрытие и уникальный ЖК-дисплей делают это устройство превосходным продуктом, предназначенным для самых требовательных клиентов.

Стиральная машина LG SIGNATURE легко чистится, устойчива к царапинам и коррозии, имеет автоматическую систему дозирования, которая рассчитывает необходимое количество моющего средства и кондиционера и распределяет их соответствующим образом. Благодаря технологии LG ThinQ вы можете управлять стиральной машиной, даже находясь вне дома, отслеживать циклы и получать уведомления, когда бак для моющего средства будет пуст.

В свою очередь, функция TwinWash позволяет выбирать между основным и мини-барабаном. Оба барабана имеют удобный дисплей управления. Вы можете запустить два цикла стирки одновременно, разделив одежду по цветам и материалам.

LG SIGNATURE — это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь стиральную машину с неподвластным времени дизайном без ущерба для производительности.

Стиральная машина LG с технологией TrueSteam

Ключевые отличия: уменьшает складки, ускоряет стирку.

Подходит для: требовательных людей, ведущих динамичный образ жизни.





Стиральная машина с технологией TrueSteam вместимостью 12 кг является идеальным решением для тех, кто не любит гладить одежду. Технология TrueSteam 3 в 1 удаляет 99,9% аллергенов, что делает её идеальной для детской и спортивной одежды. Функция SteamSoftener использует тепло и пар для смягчения одежды без необходимости использования кондиционера для белья — это отличный вариант для людей с чувствительной кожей и аллергией.

Мы понимаем, что иногда трудно найти время для посещения химчистки, поэтому создали функцию Steam Refresh, которая обновляет одежду и удаляет складки всего за 20 минут.

Откройте для себя силу паровой чистки, которая защищает от аллергенов, увеличивает долговечность одежды и обеспечивает чистую, мягкую и с минимальным количеством складок одежду менее чем за час.