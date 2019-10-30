ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

LG представляет стиральные машины, которые экономят время, воду и энергию

31.10.2019 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

LG представляет стиральные машины, которые экономят время, воду и энергию
lg.com

Универсального способа выбрать правильную стиральную машину не существует. И иногда это может показаться нереальным из-за огромного количества опций и спецификаций, которые выглядят слишком похожими.

У всех нас разные потребности, а значит, нам нужны разные характеристики: кому-то важен размер, кому-то производительность и долговечность, а кто-то обращает внимание на время работы цикла стиральной машины. LG учитывает требования самых разных клиентов, чтобы создать идеальную технику для каждого. Мы подготовили список лучших стиральных машин в пяти различных стилях от LG.

Стиральные машины LG AI DD с функцией TurboWash 360

Ключевые отличия: интеллектуальная система стирки, увеличенная загрузка, экологичность, функциональность.

Подходит для: людей, которые хотят достичь максимальной отдачи от стирки в кратчайшие сроки.

LG представляет стиральные машины, которые экономят время, воду и энергию
 

Новая стиральная машина AI DD ― эффективное, интеллектуальное и быстрое устройство. Встроенная в неё технология LG AI DD определяет не только вес ткани, но и её характеристики, оперируя базой данных из 20 000 различных комбинаций материалов. Опираясь на тип, плотность, мягкость и объём загруженной в барабан ткани, стиральная машина передаёт электрический сигнал процессору, который подбирает оптимальный алгоритм стирки. Это гарантирует отличный результат, снижая риск повреждения ткани на 18% и увеличивая срок службы любимых вещей. Технология TurboWash 360 позволяет завершить полный цикл стирки всего за 39 минут, используя на 39% меньше энергии, чем традиционный цикл TurboWash*. 360 градусов означает, что вода поступает из четырёх движущихся распылителей, что гарантирует равномерное распределение воды и тщательную стирку. Эта стиральная машина идеально подходит для большой семьи, так как обеспечивает дополнительную ёмкость барабана в 1,5 кг. Ещё одно важное преимущество — более низкий уровень шума и вибрации, поэтому вы можете запускать стирку в любое время дня и ночи.

Функция Steam + — отличный способ удалить складки и аллергены, она уменьшает заломы ткани на 30%, что значительно экономит время на глажение, и удаляет до 99,9% аллергенов.

LG TwinWash

Ключевые отличия: два барабана, благодаря которым вы можете стирать две партии одежды одновременно.

Подходит для: растущей семьи и большого количества белья.

LG представляет стиральные машины, которые экономят время, воду и энергию
 

Вы не можете справиться с горой белья для стирки? LG TwinWash — наша самая эффективная стиральная машина, оснащённая двумя барабанами, благодаря которым вы можете стирать одежду разных типов тканей и фактур одновременно. Полный цикл занимает всего 49 минут, что позволяет значительно экономить воду и электроэнергию**.

Эта стиральная машина подходит для растущих семей. Верхний основной барабан стиральной машины расположен высоко, поэтому вам не нужно наклоняться, чтобы его заполнить, он предназначен для стирки большого объёма белья.  Мини-барабан — TwinWash Mini — идеально подходит для стирки небольшого количества вещей, например, полотенец, детской одежды и рубашек. Благодаря эргономичному дизайну и технологии TrueSteam, обеспечивающей защиту от аллергенов, стиральная машина TwinWash — отличное устройство, позволяющее повысить эффективность работы без ущерба для ваших счетов за воду и электричество. Вы можете отказаться от кондиционеров для белья, потому что технология пара позволяет смягчать ткани на 100% без использования химикатов.

С помощью стиральной машины TwinWash вы можете стирать бельё быстрее, удобнее и экологичнее, чем когда-либо прежде.

Стиральная машина LG SIGNATURE

Ключевые отличия: привлекательный дизайн и интеллектуальные технологии.

Подходит для: тех, кто хочет иметь самые красивые вещи в жизни.

LG представляет стиральные машины, которые экономят время, воду и энергию
 

Стильная, умная и продвинутая, она может делать всё что угодно. Стиральная машина LG SIGNATURE сочетает в себе элегантность, инновации и премиальные материалы для максимальной эффективности. Дверца из закалённого стекла, эмалевое покрытие и уникальный ЖК-дисплей делают это устройство превосходным продуктом, предназначенным для самых требовательных клиентов.

Стиральная машина LG SIGNATURE легко чистится, устойчива к царапинам и коррозии, имеет автоматическую систему дозирования, которая рассчитывает необходимое количество моющего средства и кондиционера и распределяет их соответствующим образом. Благодаря технологии LG ThinQ вы можете управлять стиральной машиной, даже находясь вне дома, отслеживать циклы и получать уведомления, когда бак для моющего средства будет пуст.

В свою очередь, функция TwinWash позволяет выбирать между основным и мини-барабаном. Оба барабана имеют удобный дисплей управления. Вы можете запустить два цикла стирки одновременно, разделив одежду по цветам и материалам.

LG SIGNATURE — это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь стиральную машину с неподвластным времени дизайном без ущерба для производительности.

Стиральная машина LG с технологией TrueSteam

Ключевые отличия: уменьшает складки, ускоряет стирку.

Подходит для: требовательных людей, ведущих динамичный образ жизни.

LG представляет стиральные машины, которые экономят время, воду и энергию
 

Стиральная машина с технологией TrueSteam вместимостью 12 кг является идеальным решением для тех, кто не любит гладить одежду. Технология TrueSteam 3 в 1 удаляет 99,9% аллергенов, что делает её идеальной для детской и спортивной одежды. Функция SteamSoftener использует тепло и пар для смягчения одежды без необходимости использования кондиционера для белья — это отличный вариант для людей с чувствительной кожей и аллергией.

Мы понимаем, что иногда трудно найти время для посещения химчистки, поэтому создали функцию Steam Refresh, которая обновляет одежду и удаляет складки всего за 20 минут.

Откройте для себя силу паровой чистки, которая защищает от аллергенов, увеличивает долговечность одежды и обеспечивает чистую, мягкую и с минимальным количеством складок одежду менее чем за час.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стиральные машины LG оснащены множеством функций, которые экономят ваше время, деньги и энергию. Проверьте, какая из них лучше всего подойдёт именно вам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Пинском из-за лопнувшего колеса столкнулись два грузовика: один человек погиб, два пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика