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Под Пинском из-за лопнувшего колеса столкнулись два грузовика: один человек погиб, два пострадали

31.10.2019 15:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей погиб при столкновении двух грузовиков в Пинском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 31 октября, около 13.25, на 431-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. Установлено, что 27-летний водитель МАЗа двигался в сторону Пинска. По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее левое колесо, он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, которым управлял 60-летний мужчина.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель МАЗа от полученных травм умер на месте происшествия, а его 59-летний пассажир и водитель второго грузовика получили травмы и были госпитализированы.


Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 31 октября, около 13.25, на 431-м километре трассы М10 Кобрин - Гомель - граница РФ.
 
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