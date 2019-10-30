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В Ошмянском районе грузовик при совершении обгона сбил велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 октября около половины восьмого утра в Ошмянском районе грузовик сбил велосипедиста.
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К месту происшествия была направлена СОГ, фиксируется следовая картина, проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия.
В отношении 37-летнего водителя грузовика возбуждено уголовное дело.
Днём ранее в Щучинском районе грузовик сбил 70-летнюю велосипедистку.
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Новости Беларуси. 31 октября около половины восьмого утра в Ошмянском районе грузовик сбил велосипедиста. Как сообщает Следственный комитет, водитель за рулём...
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