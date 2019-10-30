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ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

31.10.2019 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты и эксперты из 6 стран обменялись опытом по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

В первый день участники из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Польши и Чехии отрабатывали способы ликвидации последствий таких ЧП и механизмы реагирования, передачи и обмена информацией.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

На втором этапе учений подразделения МЧС нашей страны демонстрировали ведение аварийно-спасательных работ, тестировали новые технологии и последние разработки в этой сфере. Учения прошли в рамках отдельного проекта Европейской комиссии.

Михаил Харабаджиу, начальник генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы:
Если нас разделяют граница и таможня, чрезвычайные ситуации давно не знают никаких границ. Мы должны быть подготовленные к реагированию в любой ситуации, потому что от нашей хорошей подготовки зависит жизнь людей.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Химические аварии – это одни из самых сложных. Учитывая то, что у нашей страны много химических предприятий, и происшествия там случаются. Поэтому готовность и новые технологии очень важны. Плюс транзитность нашей страны, мы видим, сколько опасных грузов проходит по нашим автодорогам, железным дорогам. Все это требует огромного внимания в плане профилактики и большей готовности в случае необходимости реагирования.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

Также в рамках проекта участники посетили Национальный центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации. Они познакомились с техническими возможностями центра, которые позволяют вести мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и взаимодействовать с международными организациями.

Люди в материале: Владимир Ващенко, Хосе Альмодовар
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты и эксперты из 6...
 
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