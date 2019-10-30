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ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты и эксперты из 6 стран обменялись опытом по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ.
В первый день участники из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Польши и Чехии отрабатывали способы ликвидации последствий таких ЧП и механизмы реагирования, передачи и обмена информацией.
На втором этапе учений подразделения МЧС нашей страны демонстрировали ведение аварийно-спасательных работ, тестировали новые технологии и последние разработки в этой сфере. Учения прошли в рамках отдельного проекта Европейской комиссии.
Михаил Харабаджиу, начальник генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы:
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Также в рамках проекта участники посетили Национальный центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации. Они познакомились с техническими возможностями центра, которые позволяют вести мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и взаимодействовать с международными организациями.
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Новости Беларуси. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты и эксперты из 6...
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