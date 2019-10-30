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Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Источник материала: СТВ
Верите ли вы в настоящую любовь? Сложно не верить, когда видишь, что люди завещают своим питомцам дома, превращают их в моделей и объекты для поклонения. Вспомним, хотя бы, памятник Большого сфинкса в Египте.
В последнее время настолько монументальные памятники представителям кошачьих не возводятся, но вот желание сделать своих питомцев частью искусства у людей сохранилось. Например, написать их портреты.
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Верите ли вы в настоящую любовь? Сложно не верить, когда видишь, что люди завещают своим питомцам дома, превращают их в моделей и объекты для поклонения. Вспомним,...
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