Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков

Источник материала: СТВ

Верите ли вы в настоящую любовь? Сложно не верить, когда видишь, что люди завещают своим питомцам дома, превращают их в моделей и объекты для поклонения. Вспомним, хотя бы, памятник Большого сфинкса в Египте.

В последнее время настолько монументальные памятники представителям кошачьих не возводятся, но вот желание сделать своих питомцев частью искусства у людей сохранилось. Например, написать их портреты.

Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить



Фото: reddit.com/user/TeisTom



Фото : reddit.com/user/cant_rl8



Фото: reddit.com/user/HPScots



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Фото : reddit.com/user/clarysage27



Фото : instagram.com/crownandpaw



Фото : Crown and Paw



Фото : Crown and Paw



Фото : Crown and Paw



Фото : Crown and Paw