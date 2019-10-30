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Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков

31.10.2019 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Верите ли вы в настоящую любовь? Сложно не верить, когда видишь, что люди завещают своим питомцам дома, превращают их в моделей и объекты для поклонения. Вспомним, хотя бы, памятник Большого сфинкса в Египте. 

В последнее время настолько монументальные памятники представителям кошачьих не возводятся, но вот желание сделать своих питомцев частью искусства у людей сохранилось. Например, написать их портреты. 

Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: reddit.com/user/TeisTom 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: reddit.com/user/cant_rl8 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: reddit.com/user/HPScots 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: reddit.com/user/coolhandlucas 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: reddit.com/user/clarysage27 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: instagram.com/crownandpaw 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: Crown and Paw 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: Crown and Paw 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: Crown and Paw 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: Crown and Paw 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков
Фото: Crown and Paw 

Люди в материале: нет
 
 
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Верите ли вы в настоящую любовь? Сложно не верить, когда видишь, что люди завещают своим питомцам дома, превращают их в моделей и объекты для поклонения. Вспомним,...
 
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