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Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профсоюзная акция «Мы – вместе» началась в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект должен привлечь внимание избирателей к предстоящим парламентским выборам.
Профсоюзы традиционно участвуют на всех этапах избирательной кампании. От ФПБ зарегистрировано более 900 наблюдателей.
Открытием программы стало награждение трудовых династий, лучших работников, ветеранов труда и молодых специалистов. Так, семья Муравских насчитывает почти 200 лет трудового стажа на «Могилёвхимволокно».
Зоя Муравская, представительница трудовой династии ОАО «Могилёвхимволокно»:
Викентий Муравский, представитель трудовой династии ОАО «Могилёвхимволокно»:
В рамках акции «Мы – вместе» в городах Беларуси пройдут концерты с участием звезд эстрады и финалистов профсоюзного творческого конкурса.
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Новости Беларуси. Профсоюзная акция «Мы – вместе» началась в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект должен привлечь внимание избирателей...
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