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Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»

31.10.2019 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профсоюзная акция «Мы – вместе» началась в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект должен привлечь внимание избирателей к предстоящим парламентским выборам.

Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»

Профсоюзы традиционно участвуют на всех этапах избирательной кампании. От ФПБ зарегистрировано более 900 наблюдателей.

Открытием программы стало награждение трудовых династий, лучших работников, ветеранов труда и молодых специалистов. Так, семья Муравских насчитывает почти 200 лет трудового стажа на «Могилёвхимволокно».

Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»

Зоя Муравская, представительница трудовой династии ОАО «Могилёвхимволокно»:
Да мы всегда вместе. Работаем вместе, на выборы вместе пойдём. Мы семья дружная. 

Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»

Викентий Муравский, представитель трудовой династии ОАО «Могилёвхимволокно»:
Я там работаю 41 год. Начинал токарем, сейчас 20 лет – начальник механического цеха. Уже племянник в термическом отделе работает, сын – старшим мастером. На выборах будем выбирать кандидатов, которые будут защищать интересы, наше «Химволокно».

Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»

Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»

В рамках акции «Мы – вместе» в городах Беларуси пройдут концерты с участием звезд эстрады и финалистов профсоюзного творческого конкурса.

Люди в материале: Викентий Муравский, Зоя Муравская
 
 
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Новости Беларуси. Профсоюзная акция «Мы – вместе» началась в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект должен привлечь внимание избирателей...
 
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