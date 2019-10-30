Посмотрите: беларуский бренд сделал рекламу, надев одежду на «вебкам-моделей»

Источник материала: KYKY

Беларуско-российский бренд F*ck Drugs сделал лук-бук, в котором одежду рекламируют как будто на вебкам-моделях, заметил КТЖ. Как заявлено на странице бренда, таким способом авторы собирались «раздвигать границы морали», «устраивать рок-н-ролл» и «пропагандировать свободу во всех проявлениях». Из-за контента, граничащего с порнографией, мы не можем публиковать все фотографии — вот только пара из них:

Сейчас пост с лук-буком набрал 220 тысяч просмотров, больше 1,7 тысячи лайков и 263 комментария. В сети разгорелись баталии: одни пользователи уличают бренд в подтасовке понятий «свободы», откровенном хайпе и «пропаганде разврата», другие стараются обвинить первых в ханжестве, третьи спорят о свободе слова в маркетинге, четвертые критикуют качество худи, раз внимание к ним привлекают объективацией женского тела.

Промокампания от F*ck Drugs разошлась и по другим крупным пабликам — например, в сообществе «Базззар Клаб» о ней пишут так: «Своим последним лук-буком F*ck Drugs навели немало шороху в интернете. За сутки бренд собрал более 100 тысяч просмотров, а сам пост вызвал массу негодований среди пользователей рунета. Большинство считает, что это лишь очередной способ навариться на школьниках, применяя лозунги модернистов к обнаженным девушкам. Остальные же говорят, что это гениальный маркетинговый ход, успех которого достигли посредством провокации моралфагов».

Удивительно, но, несмотря на критику, представители бренда остались полностью довольны результатом, о чем они рассказали подписчикам спустя шесть дней после запуска рекламы:

Фото обложки: Ren Hang.