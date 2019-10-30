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Посмотрите: беларуский бренд сделал рекламу, надев одежду на «вебкам-моделей»
Источник материала: KYKY>
Беларуско-российский бренд F*ck Drugs
Сейчас пост с лук-буком набрал 220 тысяч просмотров, больше 1,7 тысячи лайков и 263 комментария. В сети разгорелись баталии: одни пользователи уличают бренд в подтасовке понятий «свободы», откровенном хайпе и «пропаганде разврата», другие стараются обвинить первых в ханжестве, третьи спорят о свободе слова в маркетинге, четвертые критикуют качество худи, раз внимание к ним привлекают объективацией женского тела.
Промокампания от F*ck Drugs разошлась и по другим крупным пабликам — например, в сообществе «Базззар Клаб» о ней
Удивительно, но, несмотря на критику, представители бренда остались полностью довольны результатом, о чем они рассказали подписчикам спустя шесть дней после запуска рекламы:
Фото обложки: Ren Hang.
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Беларуско-российский бренд F*ck Drugs сделал лук-бук, в котором одежду рекламируют как будто на вебкам-моделях, заметил КТЖ. Как заявлено на странице бренда, таким...
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