Главный в доме: к чему подобрать диван?

Он нужен в гостиной для встречи гостей и на кухне для удобных посиделок за чашкой чая. Он может быть запасным или основным спальным местом, служить задачам зонирования пространства и просто стать любимцем всех домочадцев.

Выбор дивана сводится к подобру подходящих габаритов, механизма трансформации и, конечно, расцветки. В небольших комнатах диван — основной элемент интерьера, поэтому так важно, чтобы он был не просто удобным, а гармонировал с остальной обстановкой. Чтобы покупка дивана не разочаровала, можно обратиться к дизайнеру или следовать простым правилам выбора.

Стиль мебели должен советовать стилю интерьера. Классическому интерьеру нужна мебель нейтрального цвета с плавными формами. В стилях модерн или хай-тек прекрасно уживутся яркие диваны с геометрическими рисунками. Диваны в стиле минимализм подойдут практически любому интерьеру. Провансу нужны цветочные орнаменты, причем форма может быть любой. Скандинавскому стилю требуется светлая однотонная обивка.

Соответствие цветовой гамме комнаты. Здесь варианта два: мягкая мебель может гармонично контрастировать с остальным интерьером (используйте цветовой круг), или соответствовать цвету штор или обоев. Разнообразие вариантов в итоге сводится к нескольким схемам. Также стоит отметить, что светлая мебель визуально меньше загромождает пространство, чем темная с крупными рисунками.

Дивану нужно правильно место. Возможно, именно от дивана стоит «собирать» весь остальной интерьер. Он может стоять спинкой к окну или к стене, располагаться лицом к стене и, соответственно, спинкой к центру комнаты. В последнем случае важно предусмотреть место для кругового обхода. Ни каждый диван достоин того, чтобы разместиться далеко от стены, а лишь самые эффектные представители.

Обивка решает многое. И речь не только о цвете, но и о фактуре. Кожаный диван (или обитый экокожей) выглядит иначе своего аналога в рогожке, а значит и в интерьере он будет смотреться совсем иначе — строже и солиднее. Гобелен и жаккард больше подходят строгим классическим гостиным; велюр и флок выглядят более уютно.

При подготовке статьи были использованы материалы с сайта divan.by .

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