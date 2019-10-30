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Что будет, если на машину ляжет слон? Посмотрите это видео из Таиланда и узнайте
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь думали о том, что будет, если слон ляжет на легковой автомобиль? Именно такой случай произошел в национальном парке Кхауяй в Таиланде. Поблизости оказались очевидцы, которые смогли снять все происходящее на камеру. Видео наглядно демонстрирует последствия «отдыха» слона на машине:
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Поблизости оказались очевидцы, которые смогли снять все происходящее.
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