Что будет, если на машину ляжет слон? Посмотрите это видео из Таиланда и узнайте

Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь думали о том, что будет, если слон ляжет на легковой автомобиль? Именно такой случай произошел в национальном парке Кхауяй в Таиланде. Поблизости оказались очевидцы, которые смогли снять все происходящее на камеру. Видео наглядно демонстрирует последствия «отдыха» слона на машине: