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Вокруг света на «буханке»: на фургоне УАЗ совершили кругосветный пробег

31.10.2019 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ульяновский автозавод на своих страничках в соцсетях сообщил о финишировавшем накануне в Москве автопробеге, который удалось совершить на модели, в народе известной как «буханка».


Экипаж автомобиля в составе Александра Холодного, штурмана Николая Баландинского и оператора Рустема Казанбаева дважды пересек на «буханке» экватор — по пути из Южной Америки в Северную, а до этого — из северного полушария в южное, двигаясь по Центральной Африке. Всего же за 2,5 года они исколесили 61 страну, оба американских континента, Европу, Австралию, Азию, Японию и Россию, проехав в общей сложности 89 тысяч км и потратив 18 тонн топлива.



По словам участников кругосветки, за все время путешествия единственной поломкой «буханки» стал вышедший из строя ролик натяжителя ремня. С помощью пробега участники экспедиции хотели показать, что путешествовать можно и на недорогом автомобиле российского производства.

 
 
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Ульяновский автозавод на своих страничках в соцсетях сообщил о финишировавшем в Москве автопробеге, который удалось совершить на модели, в народе известной как...
 
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