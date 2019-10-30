Вокруг света на «буханке»: на фургоне УАЗ совершили кругосветный пробег

Источник материала: Tut.by

Ульяновский автозавод на своих страничках в соцсетях сообщил о финишировавшем накануне в Москве автопробеге, который удалось совершить на модели, в народе известной как «буханка» .





Экипаж автомобиля в составе Александра Холодного, штурмана Николая Баландинского и оператора Рустема Казанбаева дважды пересек на «буханке» экватор — по пути из Южной Америки в Северную, а до этого — из северного полушария в южное, двигаясь по Центральной Африке. Всего же за 2,5 года они исколесили 61 страну, оба американских континента, Европу, Австралию, Азию, Японию и Россию, проехав в общей сложности 89 тысяч км и потратив 18 тонн топлива.









По словам участников кругосветки, за все время путешествия единственной поломкой «буханки» стал вышедший из строя ролик натяжителя ремня. С помощью пробега участники экспедиции хотели показать, что путешествовать можно и на недорогом автомобиле российского производства.