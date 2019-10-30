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Oops! Для россиян Китай стал ближе "союзной" Беларуси

31.10.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти половина респондентов – 45% - назвали КНР страной, с которой у России установились дружеские отношения. Беларусь на втором месте - 30%.

В топ-3 дружественных России стран после Китая и Беларуси вошел Казахстан (21%), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ. 

Среди недружелюбных стран россияне назвали Великобританию (25%) и Украину (53%). По мнению большинства участников исследования, самые напряженные отношения у России с США. Так считают 67% опрошенных.

Опрос проведен в августе 2019 года среди 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.


Вместе с тем, по данным опроса, проведенного российским Фондом общественного мнения (ФОМ) не далее как в апреле 2019 года, наиболее дружественным для себя народом россияне по-прежнему считают белорусов.

В ходе опроса свои симпатии гражданам Беларуси отдали 58%респондентов.

На 2-м месте по итогам социологического исследования расположился Китай, в то время как замкнули тройку наибольшей дружественности жители Казахстана.

Также с белорусами, по мнению россиян, легче всего найти взаимопонимание. 63% опрошенных в РФ респондентов заявили, что с жителями Беларуси легче всего найти общий язык. По мнению 11% россиян, отсутствуют какие-либо проблемы в этом плане и с казахстанцами, китайцами, украинцами и турками.
 
 
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Почти половина респондентов – 45% - назвали КНР страной, с которой у России установились дружеские отношения. Беларусь на втором месте - 30%.
 
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