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Испугались революции? Власти отодвинули полную оплату услуг ЖКХ на 2026 год

31.10.2019 15:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси намерено последовательно увеличивать стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения и планирует, что полностью стоимость услуг будет покрываться тарифами не ранее 2026 года.

Испугались революции? Власти отодвинули полную оплату услуг ЖКХ на 2026 год
Об этом сообщил в четверг первый вице-премьер Александр Турчин.

"По нашим расчетам, это где-то 2026 год", - сказал Турчин, комментируя срок выхода на 100%-ю оплату населением стоимости жилищно-коммунальных услуг, который предусматривается в разрабатываемой при поддержке Всемирного банка программе реформ.

По его словам, срок выхода на полное возмещение тарифами стоимости услуг ЖКУ будет отдаленным настолько, "чтобы выполнять поручение главы государства по размерам ежегодного повышения оплаты труда".

"На мой взгляд, к этому вопросу (повышения тарифов для населения – ИФ) надо подходить сдержанно. Недавно опыт ряда стран показал, как повышение тарифов воспринимается населением", - отметил Турчин.

Он также сообщил, что в начале следующего года правительство подготовит проект закона о занятости. 

"В феврале 2020 года у нас запланирована разработка закона о занятости. Определенные решения (по социальной поддержке – ИФ) мы попытаемся имплементировать в этом документе, в том числе наши предложения по определенной поддержке граждан, которые оказались в сложной ситуации", - сказал первый вице-премьер.
 
 
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Правительство Беларуси намерено последовательно увеличивать стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения и планирует, что полностью стоимость услуг будет...
 
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