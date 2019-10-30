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Запасались на зиму: на Витебщине двое парней украли с фермы теленка
Источник материала: Партизан
28 октября в Поставский РОВД обратились с ОАО «Камайский-АГРО», сообщив, что в ночь на 28 октября неустановленный преступник с молочно-товарной фермы совершил кражу теленка.
Предварительно было установлено, что преступление совершили двое парней 1999 и 2000 года рождения. Выяснилось, что молодые люди в качестве объекта для совершения задуманного выбрали ферму, которую охранял отец одного из участников криминального дуэта.
Воспользовавшись моментом, они вывели бычка с фермы и вывезли его в Мядельский район. Там они зарезали животное и разделали его. Мясо подельники планировали заготовить для себя на зиму.
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28 октября в Поставский РОВД обратились с ОАО «Камайский-АГРО», сообщив, что в ночь на 28 октября неустановленный преступник с молочно-товарной фермы совершил кражу...
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