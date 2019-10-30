Запасались на зиму: на Витебщине двое парней украли с фермы теленка

Предварительно было установлено, что преступление совершили двое парней 1999 и 2000 года рождения. Выяснилось, что молодые люди в качестве объекта для совершения задуманного выбрали ферму, которую охранял отец одного из участников криминального дуэта.





Воспользовавшись моментом, они вывели бычка с фермы и вывезли его в Мядельский район. Там они зарезали животное и разделали его. Мясо подельники планировали заготовить для себя на зиму.







