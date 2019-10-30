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Минчане штурмовали KFC - там выдавали бесплатные сертификаты на еду
Источник материала: Партизан
Сегодня на улице Тимирязева, 74А открылся ТРЦ Palazzo.
В первый же день заработал фудкорт, а KFC решил еще и выделиться – предложил минчанам бесплатные сертификаты. Первым трем в очереди обещали сертификат на 100 рублей, следующим 300 человек – сертификаты на 15 рублей.
Судя по фото, желающих оказалось больше.
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Сегодня на улице Тимирязева, 74А открылся ТРЦ Palazzo.
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