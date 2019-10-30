Минчане штурмовали KFC - там выдавали бесплатные сертификаты на еду

В первый же день заработал фудкорт, а KFC решил еще и выделиться – предложил минчанам бесплатные сертификаты. Первым трем в очереди обещали сертификат на 100 рублей, следующим 300 человек – сертификаты на 15 рублей.





Судя по фото, желающих оказалось больше.