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Эмилия Кларк раскрыла главную тайну финального сезона "Игры престолов"

31.10.2019 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», пришла на шоу к Джимми Фэллону.

Она рассказала, как отпраздновала свой 33-й день рождения вместе с коллегами по сериалу Китом Харингтоном (Джон Сноу) и Джейсоном Момоа (Кхал Дрого), и призналась, что ничего не знает о готовящемся приквеле «Игры престолов».

Но главное — Кларк раскрыла секрет появления стаканчика из Starbucks на столе в Винтерфелле в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов». Этот ляп стал одним из самых обсуждаемых моментов финального сезона — телеканал HBO даже был вынужден отредактировать эпизод и убрать стаканчик из кадра. 

А зрители долгое время думали, что это был напиток Кларк — эту версию (кстати, тоже на шоу Джимми Фэллона) озвучила исполнительница роли Сансы Старк, Софи Тернер.

Но, кажется, Кларк обвинили несправедливо! Это выяснилось на вечеринке перед церемонией вручения премии «Эмми». К актрисе подошел Конлет Хилл (Варис), отвел ее в сторону и сказал: «Эмилия, дорогуша, я должен кое в чем признаться. Тот стаканчик с кофе был моим!» 

Правда, Кларк тут же добавила, что Хилл в тот момент «возможно, был пьян» — но едва ли чистосердечное признание становится от этого менее ценным.
 
 
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Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», пришла на шоу к Джимми Фэллону.
 
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