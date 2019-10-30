Не все так плохо? МВФ может пересмотреть свой прогноз по Беларуси

В октябрьском отчете о состоянии мировой экономики МВФ оценил рост отечественной экономики в следующем году в 0,3%, значительно ухудшив прогноз. Пока это самая низкая оценка из озвученных международными организациями.





Александр Забаровский. Сейчас в Минске работает миссия МВФ. В результате диалога с представителями беларусского правительства прогноз может быть пересмотрен, заявил сегодня на полях KEF-2019 советник исполнительного директора МВФ





«Сегодня благодаря диалогу Беларуси и Фонда, у Фонда появилось больше информации для того, чтобы этот прогноз обновить и в этом смысле это очень хороший знак. те интенсивные дискуссии, которые идут, позволят получить миссии фонда действительно ту, необходимую информацию, которая позволит по результатам IV статьи, обзора по IV статье, этот прогноз пересмотреть и у меня, экспертно, есть такое ощущение, что действительно по итогам IV статьи, по итогам публикации отчета это прогноз будет пересмотрен», — сказал Александр Забаровский.









Текущая миссия МВФ будет работать в Беларуси до 5 ноября. Миссия по статье IV ожидается в начале следующего года.





МВФ включает оценку роста ВВП наше страны в апрельский и октябрьский отчеты о состоянии мировой экономики. Также оценка публикуется в отчете миссий фонда.