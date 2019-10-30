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Нацбанк отмечает снижение влияния инфляционных процессов на экономику страны

31.10.2019 15:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк отмечает снижение влияния инфляционных процессов на экономику страны

Влияние краткосрочных факторов на инфляционные процессы сохраняется, но степень их воздействия постепенно уменьшается, отмечается в отчете Нацбанка.

Как сообщает Нацбанк, годовая базовая инфляция снизилась за квартал на 0,5 процентного пункта и составила 4,3% в сентябре2019 года.

Замедление годовых темпов роста ценового индикатора происходило в условиях отсутствия стимулирующего воздействия со стороны мер монетарной политики, сохранения умеренной динамики внутреннего спроса, а также дальнейшего исчерпания влияния ранее действовавших кратковременных факторов, в первую очередь, прошлогоднего неурожая зерновых культур.

В частности, на 2,8 процентного пункта снизился годовой прирост цен на мясную продукцию, что с учетом значимого веса данной позиции в потребительских расходах обеспечило основной вклад в замедление базовой инфляции.

Цены на другие продовольственные товары, в производстве которых используются продукты зернопереработки, также замедлились по сравнению с предыдущим кварталом.

Кроме того, менее интенсивно росли цены на большинство импортируемых потребительских товаров.

В числе прочего формированию умеренной динамики базовой инфляции способствовало ослабление давления на издержки предприятий(в первую очередь транспортной и сельскохозяйственной отраслей)в части затрат на топливо за счет менее интенсивного его удорожания на внутреннем рынке.

Подтверждением прекращения влияния ранее действовавших шоков служит замедление темпов роста трендовой инфляции и средней интенсивности роста цен.

Так, первый показатель в сентябре 2019 года составил 4,2% в годовом выражении (4,5% в июне 2019 года), второй – 4% (4,2% в июне 2019 года).

На фоне общего замедления инфляционных процессов в III квартале 2019 года наблюдался более однородный рост цен на потребительском рынке по сравнению с предыдущим кварталом. Доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении выросли не более чем на 5%, в сентябре 2019 года возросла до 66% (63% в июне 2019 года). Годовые темпы повышения регулируемых цен и тарифов за истекший квартал снизились на 0,3 процентного пункта и составили 7,8% в сентябре 2019 года. Это связано с более умеренным увеличением стоимости услуг высшего и среднего специального образования в текущем году по сравнению с предыдущим, а также более сдержанным повышением розничных цен на топливо с учетом динамики мировых цен на нефть.

Тем не менее по большинству регулируемых позиций прирост цен и тарифов складывается выше прогнозных параметров базовой инфляции и индекса потребительских цен.

Рост цен на плодоовощную продукцию в III квартале ускорился с 4% до 9% в годовом выражении. В наибольшей мере этому способствовала динамика цен на фрукты: их годовой прирост в сентябре 2019 года составил 9,3% (1,1% в июне 2019 года).

Кроме того, ускорению сезонных цен способствовало более интенсивное подорожание огурцов и помидоров свежих вследствие сокращения их предложения по причине неблагоприятных погодных условий.

Между тем, Минсельхозпрод отметил, что "цены  на овощную продукцию стабильны".

"В настоящее время не отмечается повышения цен на овощную продукцию. Цены внутри страны являются договорными, их регулирование не осуществляется и нет необходимости в том, чтобы в дальнейшем было какое-то вмешательство", - сказала БЕЛТА заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

 
 
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Влияние краткосрочных факторов на инфляционные процессы сохраняется, но степень их воздействия постепенно уменьшается, отмечается в отчете Нацбанка.
 
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