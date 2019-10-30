Фруктовая контрабанда: в Россию через Беларусь пытались незаконно провезти груши

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 21 тонны груш пытались незаконно провезти в Россию через Беларусь. Фура следовала по трассе Брест – Москва, однако была остановлена сотрудниками белорусской оперативной таможни, сообщает «МИР 24».

Груши везли в Россию под видом строительных материалов. И таможенники, действительно, обнаружили в машине теплоизоляционные плиты из ваты. Но они оказались лишь маскировкой для совершенно другого товара. Ароматные фрукты-нелегалы ехали в Москву из Сербии.

«Документы, которые водитель предоставил оперативной таможне, являются поддельными. А белорусское предприятие, которое якобы указано в качестве грузоотправителя для товаров, никакого отношения ни к плитам, ни к грушам не имеет», – заявил заместитель начальника отдела борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Дмитрий Рихтиков.

Партию задержали. Ее стоимость, по предварительной оценке, превышает 16 тысяч долларов. Возбуждено административное дело. Перевозчику грозит крупный штраф.