|
Фруктовая контрабанда: в Россию через Беларусь пытались незаконно провезти груши
31.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 21 тонны груш пытались незаконно провезти в Россию через Беларусь. Фура следовала по трассе Брест – Москва, однако была остановлена сотрудниками белорусской оперативной таможни, сообщает «МИР 24».
Груши везли в Россию под видом строительных материалов. И таможенники, действительно, обнаружили в машине теплоизоляционные плиты из ваты. Но они оказались лишь маскировкой для совершенно другого товара. Ароматные фрукты-нелегалы ехали в Москву из Сербии.
«Документы, которые водитель предоставил оперативной таможне, являются поддельными. А белорусское предприятие, которое якобы указано в качестве грузоотправителя для товаров, никакого отношения ни к плитам, ни к грушам не имеет», – заявил заместитель начальника отдела борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Дмитрий Рихтиков.
Партию задержали. Ее стоимость, по предварительной оценке, превышает 16 тысяч долларов. Возбуждено административное дело. Перевозчику грозит крупный штраф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 20 тонн фруктов везли под видом строительных материалов из Сербии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)