Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях будет минус 8-9, по западу страны - от нуля до плюс 2 градусов. Днем ожидается 2-8 градусов тепла.
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Ночные заморозки до -9°С прогнозируют синоптики в Беларуси 1 ноября
31.10.2019 16:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях будет минус 8-9, по западу страны - от нуля до плюс 2 градусов. Днем ожидается 2-8 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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