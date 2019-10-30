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Ночные заморозки до -9°С прогнозируют синоптики в Беларуси 1 ноября

31.10.2019 16:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ночные заморозки до -9°С прогнозируют синоптики в Беларуси 1 ноября
shutterstock.com

Ночные заморозки до -9°С прогнозируют синоптики в Беларуси 1 ноября Какие продукты помогут согреться в морозную погоду?
В пятницу, 1 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), местами будут туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Днем преимущественно по востоку страны ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях будет минус 8-9, по западу страны - от нуля до плюс 2 градусов. Днем ожидается 2-8 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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