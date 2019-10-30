В Доме культуры 30 октября состоялся сольный концерт Николая Медведева.
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Зажигательно, эмоционально, душевно: в Ганцевичах состоялся сольный концерт Николая Медведева
31.10.2019 15:42 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В Доме культуры 30 октября состоялся сольный концерт Николая Медведева.
Фоторепортаж
Больше фото смотрите
(Visited 7 times, 7 visits today)
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В Доме культуры 30 октября состоялся сольный концерт Николая Медведева. Фоторепортаж Больше фото смотрите здесь.
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