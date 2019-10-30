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«Белавиа» планирует внедрить систему брендовых тарифов

31.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» планирует внедрить систему брендовых тарифов

«Белавиа» завершает разработку и планирует в скором времени внедрить систему брендовых тарифов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы сейчас заканчиваем разработку и внедрение системы брендовых тарифов, где все тарифы будут разделены на группы, и пассажир будет выбирать. Если он летит с сумкой, без багажа (или еще с какими-то ограничениями), значит, его тариф будет минимальным. Если будет один чемодан — тариф другой. Если пассажир не уверен, что воспользуется именно этим билетом (может, его придется менять) — тогда он будет приобретать (билет по тарифу. — Прим. БЕЛТА) третьей-четвертой группы», — рассказал Анатолий Гусаров.

Внедрение системы брендовых тарифов, по его словам, даст возможность пассажирам самим выбирать стоимость билета — более высокую или более низкую.

«Сейчас тарифы есть низкие, есть высокие (система сама в автоматическом режиме управляет в зависимости от спроса на каждом самолете, каждом рейсе). Большой спрос, продано много билетов — система закрывает дешевые классы, и те, кто приходят позже, летят уже по более высокой цене. То есть у пассажира на рейсах «Белавиа» выбора практически нет», — пояснил гендиректор компании.

«Белавиа» — крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, пять Boeing 737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» завершает разработку и планирует в скором времени внедрить систему брендовых тарифов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор...
 
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