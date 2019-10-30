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Стабильность, скачок или падение? Что будет с курсом белорусского рубля в ноябре? Прогноз

31.10.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре белорусский валютный рынок был достаточно стабилен — резких взлетов и падений курсов не наблюдалось, отмечают эксперты. А вот внешние валютные рынки были достаточно активны. FINANCE.TUT.BY узнал, чего ожидать от курса белорусского рубля в ноябре.


Александра Квиткевич, TUT.BY

«В следующем месяце мы увидим плавный рост доллара, достаточно незначительный»

Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин отмечает, что на курсы иностранных валют будут влиять внешние факторы.

— Мы видим, что сейчас доллар закрепился выше отметки 2 рубля. На поведение американской валюты влияет мягкая денежно-кредитная политика в США. Это ему не на руку. С другой стороны перед Беларусью постоянно стоит задача по рефинансированию старых взятых на себя обязательств по международным долларовым кредитам. Поэтому в стране есть стабильный спрос на заимствование в долларах. Этот фактор может негативно влиять на курс белорусского рубля, — поясняет эксперт. — Поэтому, я думаю, в следующем месяце мы увидим плавный рост доллара, достаточно незначительный. Его курс, вероятно, будет колебаться в районе 2,05 — 2,1 рубля.

Российский рубль — единственная из трех валют, представленных в валютной корзине, которая по состоянию на 30 октября выросла по отношению к курсу на 1 января 2019 года, отмечает Александр Сабодин.

— Тогда официальный курс российского рубля составлял 3,1128 за 100 российских, а теперь 3,222. Причины этого роста понятны. Если две основные валюты снижаются — евро и доллар, то они падают не только относительно белорусского рубля, но и других мировых валют, — поясняет эксперт. Поддержка для российского рубля — и стабильные цены на нефть и мягкая денежно-кредитная политика в Европе и США. Возвращаясь к нашему внутреннему рынку, в ноябре можно ожидать диапазон 3,20 -3,25 белорусского рубля за 100 российских.

Александр Сабодин прогнозирует, что курс евро будет колебаться в корридоре 2,25−2,3 рубля.

«Основной тенденцией на ноябрь может стать стабилизация курсов валют»

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» говорит, что на внутреннем валютном рынке Беларуси в октябре существенных изменений не было. Несмотря на то, что на внешних валютных рынках изменения присутствовали.

— В октябре курс белорусского рубля в паре с долларом США существенным образом не менялся, — отмечает Анна Бодрова. — Внешние же валютные рынки были достаточно активны. Во-первых, пара евро/доллар на мировом валютном рынке заметно подорожала, пройдя путь от 1,0899 до 1,1145. Укрепление составило не менее 2,25%. Во-вторых, российский рубль снова вырос — за октябрь к доллару он подорожал на 1,5%.

Эксперт отмечает, что на такое поведение валют есть объективные причины.

— Если евро/доллар поднимался на фоне ожидания новых снижений процентной ставки Федрезервом, то рубль дорожал с опорой на стабильную нефть и отсутствие внешних стрессов. Понижение ключевой ставки Банком России несколько укрепило позиции «россиянина» за счет весьма оптимистичной оценки регулятором инфляционной составляющей, — говорит Анна Бодрова.

По прогнозам эксперта, в ноябре в Беларуси тоже не стоит ожидать каких-то резких взлетов и падений курсов.

— Основной тенденцией на ноябрь может стать стабилизация курсов валют. Новый месяц будет своеобразной паузой в череде заседаний глобальных Центробанков, на сырьевом рынке явных стрессов сейчас тоже ничто не обещает. В результате российский рубль может находиться в пределах 3,10−3,17 белорусского рубля за 100 российских. Доллар США проторгуется в пределах 2,00−2,1, евро — 2,25−2,3 рубля.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты рассказали, каких тенденций ожидать на белорусском валютном рынке.
 
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