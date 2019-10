Афиша балует. 5 самых популярных событий этого года - со скидкой 39%

Источник материала: Tut.by

В последнее время в Минске просто засилье крутых мероприятий, и потеряться в потоке пестрых афиш проще простого. AFISHA.TUT.BY, как и всегда, берет на себя ответственность за ваш качественный досуг: мы отобрали всего 5 главных идей, куда обязательно нужно сходить в столице до конца 2019 года. Билеты на все мероприятия уже собраны в одном месте — нашей AFISHA BOX, просим любить и жаловать.

Похоже, теперь вам не нужно тратить время на долгие поиски чего-то интересного. AFISHA.TUT.BY запускает продажу подарочных коробок с билетами на лучшие, на наш взгляд, мероприятия сезона — их всего пять, так что посетить все вполне реально. Если в этом году вы еще не были в высокотехнологичном ScreenX, не смотрели «Стражей Тадж-Махала», не погружались в «Телепорт», не угощались «Гастрофестом» и не брали билеты на «Скорпов», это нужно срочно исправлять — это же хайлайты 2019-го, то есть то, чем этот год запомнится. И самое главное: дарим скидку в 39% на весь пакет билетов.





Зачем идти: ну как? Это же рок-легенды с мировым именем. Приходите на концерт попеть культовые Send me an angel, Still loving you и Wind of change вместе с вокалистом Клаусом Мейне.





Когда: 15 ноября, 20.00 Где: «Минск-Арена»

Зачем идти: фестиваль предлагает гостям попробовать дегустационные сеты по выгодным ценам, открыть для себя новые вкусы и иногда — новые места. При покупке коробки вы получите пригласительный на Gastrofest.seafood, в какое именно заведение — пока сюрприз. Узнаете, открыв коробку.





Когда: 12 ноября — 1 декабря Где: в минских кафе

Зачем идти: один из самых неоднозначных спектаклей сезона, который еще раз доказывает, что красота — страшная сила: героям придется отрубить сорок тысяч рук строителям Тадж-Махала, чтобы те нигде и никогда не смогли повторить свой шедевр.





Когда: 10 и 11 ноября, 19.00 Где: Ok16

Зачем идти: это самый крупный в Европе парк виртуальных развлечений. Телепортнуться могут семьи с детьми, подростки и взрослые компании. В вашем распоряжении — шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом.





Когда: ежедневно, 10.00 — 23.00 Где: ТЦ Green City

Зачем идти: это первый в СНГ и Восточной Европе кинозал с тремя экранами и обзором в 270 градусов. ScreenX считается последним писком моды в кинотехнологиях, это даже круче, чем 3D.





Когда: ежедневно Где: VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall

Такой бокс может стать нестандартным подарком любимым, друзьям, коллегам или родителям, потому что в нем собраны билеты только на крутые мероприятия, которые понравятся вообще всем. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы и ваши близкие не останетесь. И пусть скидка в 90 рублей на весь пакет билетов станет приятным бонусом. Кстати, в продажу поступят всего 100 коробок, так что не откладывайте покупку на потом — заполнить форму предзаказа можно ниже.

И сколько такая коробка будет стоить? Друзья, должны пояснить: мы презентуем AFISHA BOX в первую очередь для того, чтобы вы круто провели время. Но, покупая такую коробку, можно еще и прилично сэкономить. Суммарно билеты в AFISHA BOX стоят 229 рублей: Концерт Scorpions — 124 рубля

«Гастрофест» — 28 рублей

«Стражи Тадж-Махала» — 22 рубля

Билет в «Телепорт» — 40 рублей

ScreenX — 15 рублей. Мы же предлагаем коробку за 139 рублей, то есть со скидкой в 39%. Окей, как ее получить? Вы заполняете форму предзаказа. Как только коробки появятся в продаже, наш курьер свяжется с вами и вместе вы выберете удобный день, когда вам можно привезти коробку. К слову, доставка бесплатная по всей РБ. Если вы из Минска, бокс прилетит к вам моментально, если из регионов — бесплатно отправим ее в любую часть республики и подскажем, когда и где именно забрать. Я смогу их раздать, если, например, хочу сходить только на «Скорпов»? Ага! Вы сами решаете, как распорядиться квитками из нашего культурного бокса. Уже догадались, что такая коробка может стать чудесным подарком родным и близким? Маму можете пригласить в театр, отца — на концерт Scorpions, с детьми сходить в «Телепорт» (или как сами пожелаете). Только имейте в виду, что первое мероприятие из нашего бокса — «Стражи Тадж-Махала» — стартует уже 10 ноября. Так что не думайте дважды, если, конечно, доверяете нашему вкусу. Что еще я должен (-а) знать про эту чудо-коробку? Например, то, что купленный AFISHA BOX возврату не подлежит — как целиком, так и отдельные билеты.

Квитками из бокса вы должны воспользоваться в 2019 году, иначе коробка "сгорит".

Перед походом в театр нужно будет предварительно позвонить и забронировать места.

Предложение ограничено всего 100 такими классными коробками.

Купить боксы можно будет со дня на день. Чтобы не упустить свой AFISHA BOX, станьте первым, кто узнает о старте продаж. Для этого нужно заполнить форму ниже.