ОффТОП: На Немиге женщина пришла к храму с топором и начала громить (ВИДЕО)

Источник материала: Новости Дзержинска

Вечером 30 октября милиция в Минске задержала женщину, которая пришла с топором к храму и начала бить им по зданию. Видео инцидента публикует пресс-служба МВД.

Около 17.00 женщина с топором подошла к Свято-Духову кафедральному собору и несколько раз ударила — а именно по фрескам по обе стороны от входа, а также разбила фонарь над крыльцом. Это записали камеры наблюдения.

Очевидцы сообщили о происходящем в милицию. Находившийся рядом мужчина сумел выхватить топор из рук и удерживал женщину до приезда патрульно-постовой службы.





Подозреваемой оказалась 50-летняя женщина. О себе сообщила, что нигде не работает и раньше закон не нарушала. Ее сейчас доставили в медучреждение для обследования.

На месте работает следственно-оперативная группа. Действиям женщины дается правовая оценка, выясняются мотивы поступка.