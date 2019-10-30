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ДТП на Каменецком кольце: грузовик лежит на боку
31.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фотофакт с Каменецкого кольца возле Бреста. Сегодня (31.10.2010) здесь произошло ДТП.
«Каменецкое кольцо дтп, грузовик лежит на боку, внимательнее», — делятся информацией в мессенджерах водители.
Что именно произошло на данный момент неизвестно. Материал будет дополнен.
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Фотофакт с Каменецкого кольца возле Бреста. Сегодня (31.10.2010) здесь произошло ДТП. «Каменецкое кольцо дтп, грузовик лежит на боку, внимательнее», — делятся...
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