 В Пинском районе в результате лобового столкновения грузовиков погиб водитель

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла сегодня около 13:25 часов на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ».





По предварительной информации: водитель (1992 года рождения, житель Пинска), управляя грузовым автомобилем «МАЗ», на 431 километре (в направлении Пинска) не справился с управлением (предварительно произошла разгерметизация переднего левого колеса), выехал на полосу встречного движенияти и совершил лобовое столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением брестчанина 1959 года рождения.

В результате столкновения пинчанин погиб на месте происшествия, его пассажир (пинчанин, 1960 года рождения) и водитель второй фуры госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ . Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.