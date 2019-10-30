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В Пинском районе в результате лобового столкновения грузовиков погиб водитель
31.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла сегодня около 13:25 часов на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ».
По предварительной информации: водитель (1992 года рождения, житель Пинска), управляя грузовым автомобилем «МАЗ», на 431 километре (в направлении Пинска) не справился с управлением (предварительно произошла разгерметизация переднего левого колеса), выехал на полосу встречного движенияти и совершил лобовое столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением брестчанина 1959 года рождения.
В результате столкновения пинчанин погиб на месте происшествия, его пассажир (пинчанин, 1960 года рождения) и водитель второй фуры госпитализированы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники
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Авария произошла сегодня около 13:25 часов на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ». По предварительной информации: водитель (1992 года рождения, житель Пинска),...
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