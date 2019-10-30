Акция «За безопасность вместе!» завершается на Кировщине

Источник материала: Кировец





Подходит к своему завершению республиканская пожарно-профилактическая акции «За безопасность вместе». Об этом сообщил старший инспектор СПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Название акции уже говорит само за себя, а все потому, что благодаря совместной работе субъектов профилактики охватываются весь комплекс вопросов по безопасности жизнедеятельности.

В этот раз спасатели провели рейд совместно с представителями энергетического надзора и социальной службой в г.Кировске, где посетили места проживания пенсионеров, лиц, ведущих асоциальный образ жизни и многодетных семей.

При проведении обследований домовладений представители каждой сферы напомнили гражданам о необходимости соблюдения требований безопасности в быту, о недопустимости курения в постели, о необходимости подготовки жилища к отопительному сезону, вручили памятки по основам безопасности жизнедеятельности, оказали консультативную помощь в решении возникающих у населения проблем.

Но, к сожалению не все граждане соблюдают вопросы безопасности. В некоторых домовладениях работниками РОЧС и энергонадзора были выявлены нарушения, которые ставят под угрозу жизнь людей — трещины в отопительных печах, аппараты защиты кустарного изготовления, так называемые «жучки», окрашенные участки электрических проводов.

По результатам обследования владельцам домовладений предписаны рекомендации по устранению нарушений и приведении жилищ в пожаробезопасное состояние.