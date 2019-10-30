Правительство проведет диагностику эффективности госпредприятий

Источник материала: Ежедневник





Правительство считает необходимым провести диагностику государственного сектора экономики, как это рекомендует МВФ.

«Речь не идет о том, чтобы кого-то сократить или уволить. Мы считаем, что нужно разделить предприятия на категории, чтобы понимать, куда с каждой категорией двигаться дальше. Это очевидные вещи, которые нужно делать», - заявил первый вице-премьер Александр Турчин во время «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

По словам чиновника, правительство в настоящее время готовим со Всемирным банком дорожную карту повышения эффективности экономики Беларуси.Александр Турчин отметил, что никакие предприятия не планируется закрывать. Правительство лишь хочет понять, каким из них реально нужно подставить плечо, а какие могут справиться и сами при соответствующей консультативной поддержке.