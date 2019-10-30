Электричество против магии: в США полицейский с тазером противостоял… «колдунье»

Источник материала: Tut.by

В американском штате Висконсин произошел забавный случай: женщина решила атаковать полицейского, пытавшегося ее задержать, притом сделала она это при помощи заклинаний! Правда, колдовство ей не очень помогло, так как патрульный имел при себе тазер. Как выяснилось, электричество все же сильнее волшебства. Произошедшее сняли очевидцы.