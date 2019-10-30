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Китайцу, родившемуся с девятью пальцами на ноге, сделали операцию

31.10.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайцу, родившемуся с девятью пальцами на левой ноге, удалили лишнее. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на AsiaWire.


Фото: JC Gellidon / Unsplash

Про 21-летнего парня известно немногое. Например, то, что он настолько стеснялся своей особенности, что даже выбросил сандалии и не решался приглашать девушек на свидания. Теперь хирурги «подарили ему новую жизнь».

Суеверные родители парня не хотели, чтобы ему удалили пальцы, потому что гадалка сказала им, что полидактия — хорошая примета. Но молодой человек все равно обратился к специалистам.

Рентген, сделанный китайцу, показал маленькие пальцы, растущие из пальцев нормального размера, и отсутствие большого пальца.

Если вы хотите увидеть, как выглядел рентгеновский снимок парня, нажмите сюда.


Хирурги провели девять часов в операционной и в итоге удалили лишних четыре пальца и сформировали большой. Пациент остался доволен.

Полидактия, также известная как гипердактилия — анатомическое отклонение, характеризующееся большим, чем в норме, количеством пальцев на руках или ногах. Обычно уже на шестой или седьмой неделе беременности можно увидеть, что у зародыша слишком много пальцев.

 
 
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Хотя суеверные родители парня были против операции, потому что гадалка сказала им, что полидактия - хорошая примета.
 
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