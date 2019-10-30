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Китайцу, родившемуся с девятью пальцами на ноге, сделали операцию
Источник материала: Tut.by
Китайцу, родившемуся с девятью пальцами на левой ноге, удалили лишнее. Об этом
Про 21-летнего парня известно немногое. Например, то, что он настолько стеснялся своей особенности, что даже выбросил сандалии и не решался приглашать девушек на свидания. Теперь хирурги «подарили ему новую жизнь».
Суеверные родители парня не хотели, чтобы ему удалили пальцы, потому что гадалка сказала им, что полидактия — хорошая примета. Но молодой человек все равно обратился к специалистам.
Рентген, сделанный китайцу, показал маленькие пальцы, растущие из пальцев нормального размера, и отсутствие большого пальца.
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Хирурги провели девять часов в операционной и в итоге удалили лишних четыре пальца и сформировали большой. Пациент остался доволен.
Полидактия, также известная как гипердактилия — анатомическое отклонение, характеризующееся большим, чем в норме, количеством пальцев на руках или ногах. Обычно уже на шестой или седьмой неделе беременности можно увидеть, что у зародыша слишком много пальцев.
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Хотя суеверные родители парня были против операции, потому что гадалка сказала им, что полидактия - хорошая примета.
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