В России на Конора подали заявление в прокуратору

Источник материала: Tut.by

Член общественной палаты России Султан Хамзаев просит привлечь ирландского бойца UFC Конора Макгрегора по статье УК РФ 282 за его высказывания в адрес дагестанцев, сообщает Sport24 .



Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях во время своего визита в Москву обвинил всех дагестанцев в трусости. После этого несколько десятков мужчин из Дагестана приехали поздно вечером к отелю, где проживал Конор Макгрегор.

«Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям трештокинга. Европейское общество, частью которого Конор является, привыкло учить нас, как надо жить. Хотя мы сами можем научить многому.

Россия — богатая страна на международные отношения и народы. Дагестан — это Россия в миниатюре. Мы мирно существуем в составе разных конфессий. Высказывания Конора — это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Сомневаюсь, что в США, например, если бы Конор заявил такое по отношению к индейской группе, с ним бы кто-то сохранил контракт.

Россия — это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм.

Заявления Макгрегора несут политический характер. Это уже не коммерческий характер. Его заявления несли искусственно подготовленный характер. Мы же понимаем, что Макгрегор не разбирается во внутренней ситуации в России не разбирается. Его кто-то подготовил. Пусть расскажет, кто. Если он хочет сюда приезжать, он должен соответствовать стандартам законам Российской Федерации. Макгрегор позволил себе политическое заявление. И после этого он находился в нашей стране. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру. Я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру», - сказал Хамзаева.