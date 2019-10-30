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В Москве начали продавать квартиры по 11 «квадратов». Кто-то и правда строит такие коморки?

31.10.2019 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в российских изданиях появилось много новостей о том, что в Москве начали продавать самые маленькие квартиры за всю историю — всего по 11 квадратных метров. Стоят они по 45,5 тысяч долларов. Но, как выяснила Meduza, это не только что построенное жилье, а переделанные советские общежития.


Фото: My Space Development

«Самая маленькая квартира в новостройках Москвы имеет площадь 11 кв. м», «Квартиры площадью 11 кв. м появились в продаже в Москве», «В Москве появились квартиры-кладовки». Такими заголовками российские издания сегодня пересказывают исследование «Как уменьшались самые маленькие квартиры в новостройках Москвы», выпущенное 31 октября риелторской и консалтинговой компанией «Метриум» по итогам третьего квартала 2019 года. Там рассказано о двух жилых комплексах в районах Москвы Западное Дегунино и Нижегородский с квартирами площадью чуть более 11 квадратных метров и стоимостью около трех миллионов российских рублей или около 47 тысяч долларов.

— Парадоксально, но подобные квартиры по своей площади даже меньше, чем парковочные места для автомобилей. Согласно установленной властями норме, для машино-мест в паркингах минимально допустимая площадь составляет 13,25 квадратного метра при габаритах 5,3×2,5 метра, — отмечается в пресс-релизе «Метриума».


В новых московских домах правда строят такие квартиры?

Нет, хотя в пресс-релизе используется термин «новостройки», речь идет не о новых домах. Руководитель отдела аналитики и консалтинга «Метриума» Мария Герасимова подтвердила «Медузе», что на самом деле это квартиры в домах, которые реконструировала компания My Space Development. Жилые комплексы на Дегунинской и Фрезерной улицах Москвы — это бывшие общежития «Моспромстроя» 1970-х годов постройки (соответственно панельная девятиэтажка и пятиэтажный кирпичный дом).

— Поскольку продажи идут от юрлица, мы такие объекты считаем как первичный рынок, — объяснила Герасимова.

Их площадь действительно 11 квадратных метров?

Смотря как считать. На сайте My Space утверждается, что в доме на Дегунинской общая площадь самой маленькой студии составляет 11,6 метра (жилая — 9,1 метра). В доме на Фрезерной общая площадь самого маленького помещения — 14 метров (жилая — 11,2 метра).

Герасимова сказала, что в своем исследовании «Метриум» использует цифры, которые им называют менеджеры по продажам застройщиков во время телефонного опроса. Для дома на Дегунинской общая площадь была заявлена как 11,1 квадратного метра, для Фрезерной — 11,6. Хотя My Space указывает для обоих объектов одинаковую стоимость 2,9 миллиона рублей, по словам Герасимовой до применения скидок они стоят 3,2 и 3,1 миллиона рублей соответственно.


Фото: My Space Development

Эти квартиры правда меньше парковочного места?

Да. Утвержденные Минэкономразвития РФ минимальные размеры машино-места — 5,3×2,5 метра, что составляет 13,25 квадратного метра. При этом по ГОСТу России минимальные размеры машино-места при парковке вдоль тротуара еще больше — 2,5×6,5 метра (16,25 квадратного метра).

 
Теги: Новости
 
 
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