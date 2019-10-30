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Миллиардер из списка Forbes наполнит стеклянный трон миллионном долларов. Зачем?

31.10.2019 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Миллиардер из списка Forbes наполнит стеклянный трон миллионном долларов. Зачем?

фото: rbk.ru

Каждый, кто хочет почувствовать энергию денег, сможет посидеть на нем и получить шанс разбогатеть.

Недавняя акция Игоря Рыбакова, направленная на мотивацию людей приумножить свой капитал, вдохновила художника Алексея Сергиенко на создание провокационного арт-объекта под названием Х10, пишет РБК.

В октябре на петербургском бизнес-форуме Synergy Global российский предприниматель закончил свое выступление «Ставка сыграла» дождем из денег — с потолка «Газпром Арены» на зрителей посыпалось 20 тыс. долларов. Каждая банкнота была собственноручно подписана миллиардером с пожеланием людям увеличить доходы в 10 раз. Так бизнесмен попытался подтолкнуть людей «осмелиться сделать следующий шаг к воплощению своих целей».

«Стеклянный трон, наполненный миллионом долларов, — это хорошая идея, — уверен Игорь Рыбаков. — Это не значит, что достаточно просто сесть на него и завтра будешь богатым. Нет. Но я очень хорошо понимаю, что такое энергия денег, не надо ее недооценивать. Люди, которые сядут на этот трон, получат эту энергию, зарядятся. Это увеличит их шансы приумножить свой капитал, возбудит их желание стать богаче. Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тыс. предпринимателей стали такими же успешными, как и я. И все сделаю для этого».

Алексей Сергиенко уже приступил к созданию трона Х10. Новый арт-объект будет представлен в ноябре. Детали его создания и информация по экспонированию пока не разглашаются в целях безопасности. 

 
 
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Каждый, кто хочет почувствовать энергию денег, сможет посидеть на нем и получить шанс разбогатеть.
 
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