ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

31.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

После школы Ксения Наруцкая из Солигорска поступила в БарГУ на учителя английского и немецкого языков. Меньше чем через год девушка поняла: педагогика — это не ее, оставила университет и занялась сначала маникюром, потом татуировкой. Сейчас она «красит людей» в стиле реализм, у нее более 55 тысяч подписчиков в инстаграме и клиенты, которые приезжают в Солигорск из разных городов и стран мира, пишет TUT.BY.

 «Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

Ксения с известным американским татуировщиком Никко Хуртадо (Nikko Hurtado). Мастер, рассказывает белоруска, работает с голливудскими звездами и спортсменами. Фото: инстаграм Ксении Наруцкой

Ксении 24. В тот год, когда она решила жить не по плану «садик-школа-универ», ей было 18. Идею дочки — бросить институт — родители поддержали. Сказали: это твой путь, тебе и решать.

Решать было несложно: еще до университета Ксения окончила курсы по маникюру, поэтому уходить в никуда не пришлось — занялась ногтями. Тем, кого беспокоило, как школьная отличница может отказаться от идеи получить диплом, отвечала: «Лучше быть хорошим мастером, чем плохим учителем».

— А еще в тот период я много рисовала, рисовать мне нравилось всегда, — вспоминает собеседница. — Мой дедушка — один из основателей слуцкой художественной школы. Преподавал графику, писал маслом. Папа тоже хорошо рисует. И я, видимо, пошла по их стопам. Еще подростком брала портретные фотографии и переносила изображение на бумагу. Но мне были интересны не сами портреты, а то, как передать объем и выражение глаз, лица.

Сначала переносила со снимков на бумагу, потом с планшета на кожу. Интерес к тату появился тогда, когда в 18 лет Ксения сама пошла набивать татуировку. Посмотрела, как работает мастер, и решила: хочу попробовать. Заказала из Китая чемоданчик с тату-машинками, красками — и стала учиться.

— Обращаться к кому-то, чтобы мне все показали и рассказали, было неудобно. Сперва смотрела влоги известных мастеров, которые рассказывали о тонкостях процесса и предостерегали от возможных ошибок, — вспоминает она. — Потом разобрала тату-машинки, это помогло понять, как они работают.

Проблем найти первого клиента или «первого подопытного», как говорит Ксюша, не было. Им была сама мастер: исправляла некрасивую татуировку, которую набила себе в 13 лет. На этот раз, говорит, получилось не совсем плохо. Как доказательство — с этой татуировкой девушка ходит до сих пор. Эта работа — напоминание о том, с чего все начиналось.

— Красить себя саму было не больно, но неприятно, — описывает свои ощущения в тот момент собеседница. — Зато после этого появилась уверенность, что я могу делать татуировки и другим людям.

«Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

Фото: инстаграм Ксении Наруцкой

«Подопытным № 2» стал друг Ксении. Он вызвался без проблем и страха. Приятель давно планировал себе что-нибудь набить и когда узнал, что Ксюша купила машинки, сказал: «Давай попробуем».

— И как, получилось?

— Получилось неплохо.

Кто был дальше, девушка уже не назовет. На тот момент, вспоминает, все много чатились во «ВКонтакте», через разные сообщества мастера и добровольцы друг друга находили.

— На самом деле найти человека, который бы согласился предоставить тебе руку или, например, ногу для рисунка, несложно. Вы просто не представляете, как много молодых людей хотят записаться к молодым и неопытным мастерам. Почему? Потому что такие ребята работают бесплатно. Конечно, каждый клиент надеется, что у специалиста-новичка все хорошо получится. Но в большинстве случаев все выходит очень даже плохо.

«Время, когда рисунки на теле ассоциировались с чем-то криминальным, прошло»

«Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

Фото: личный архив Ксении Наруцкой

Основательно тату Ксения занимается уже три с половиной года. Сразу делала все — птички, надписи, цветочки. Год назад ушла в реализм. Подход, говорит, во-первых, практичный: «Успехов в основном добиваются те мастера, которые сконцентрированы на чем-то одном». Во-вторых, эстетический: каждая такая работа, считай, ожившая на коже фотография.

Механизм ее создания со стороны, кажется, прост: человек «приносит» мастеру идею, мастер на планшете делает проект, а затем переносит его на тело человека. На деле же за этим коротким предложением — часы работы. Причем иногда все идет не по плану. Например, первая Ксюшина «картина» так и осталась незаконченной. Из-за болевых ощущений человека работу пришлось разделить на два раза. Но на второй сеанс парень так и не пришел.

— И как он с этим живет?

— Я не знаю, — улыбается Ксения. — Если захочет, сможем доделать.

«Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

Фото: личный архив Ксении Наруцкой

С новыми «скилами» пришло и желание открыть свое дело. Сразу боялась, но рискнула и не жалеет. Работа в своей студии, говорит, помогает организовать время так, чтобы успевать путешествовать и постоянно повышать уровень мастерства.

— Для меня татуировка — это искусство, — рассуждает она. — Хочется, чтобы люди, которые ко мне обращаются, тоже это понимали. Все-таки время, когда рисунки на теле ассоциировалась с чем-то криминальным, прошло. В Европе люди это уже поняли.

У нас еще в процессе. Процесс этот, говорит девушка, может растянуться не на одно поколение.

Сейчас в основном люди приходят к Ксении «украшать» руки и ноги. Чаще всего просят изобразить льва, волка или тигра. Большинству желающих — от 23 до 37 лет. Хотя встречаются и постарше. Самым взрослым был 56-летний мужчина. Он фанатеет от рока, Ксюша делала ему эмблемы разных групп.

— Тут я работала не в реализме, ну и ладно. Просто мне импонируют люди, которые в таком возрасте не боятся пробовать новое, и я не смогла ему отказать, — вспоминает девушка. — Хотя обычно, если человек решается на тату в таком возрасте, идея у него — «хочу все и сразу».

— Это как?

— Хочу, например, два портрета и надпись — и все это на предплечье. Приходится объяснять, что для таких масштабов нужен большой «холст». Иначе это будет выглядеть как грязное пятно.

В среднем сеанс занимает 5−9 часов. Все это с небольшими перерывами, чтобы человек размялся и поел. А иногда — и выдохнул от боли. Все-таки люди не всегда знают свой болевой порог. Бывает, мастер начинает работать, и клиент понимает: не могу терпеть. В итоге работа так и остается незавершенной.

— А что делаете, когда человек видит татуировку и ему не нравится?

— Такого не бывает.

— Да ладно.

— Людей, которые хотят, чтобы я их покрасила, в месяц бывает человек сто. Они пишут в соцсетях. Но из этих ста я в итоге буду работать максимум с десятью. Почему? Если кто-то просит «набить, как у подружки» или не знает, чего хочет, я за него не берусь. Ладно я — все сделала и «до свидания». А человеку с этим жить, поэтому тем, кто не уверен, предлагаю взять время подумать. Ну а если он подумал и одобрил проект, причин расстраиваться не будет. На коже получится все то же, что мы сделали на планшете.

«Мои работы стали постить магазины, которые продают краски и оборудование, и иностранцы поехали в Солигорск на татуировки»

«Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

Ксения за работой. Фото: личный архив Ксении Наруцкой

В основном клиенты узнают о Ксении через инстаграм. Тут у нее более 55 тысяч подписчиков. Когда стала развивать страницу, первые пять тысяч фолловеров, не скрывает, купила. Остальные пришли сами.

— Мои работы начали постить разные магазины, которые продают краски и оборудование, и люди, в основном иностранцы, стали обо мне узнавать и приезжать в Солигорск на татуировки, — рассказывает Ксения. — Завтра (интервью мы записывали в начале октября. — Прим. TUT.BY) прилетит человек из Стамбула, через неделю — из Германии. Они приезжают, селятся в гостинице — и мы работаем.

— Разве они не могут найти хорошего мастера у себя в стране?

— В Европе люди выбирают мастера так же осознанно, как и татуировку. Поэтому готовы лететь к специалисту за сотни километров.

«Иностранцы поехали в Солигорск на татуировки». История девушки, которая бросила вуз и занялась тату

Работа Ксении, которая заняла 3 место в номинации «Татуировка в стиле реализм». Фото: личный архив Ксении Наруцкой

Ксения тоже не сидит только в Солигорске. В сентябре она была в Риме на международном тату-фестивале и привезла оттуда две награды: 1-е место в номинации «Лучшая зажившая татуировка» и 3-е — «Татуировка в стиле реализм».

— Суть тату-конвенций такая: приезжаешь со своим оборудованием, снимаешь бокс, ищешь модель, которой будешь набивать свой проект, — и работаешь. Можно привезти «уже заживших» моделей. Для этих работ тоже есть своя номинация.

Вот только оценка работ на таких конвенциях, считает мастер, не всегда объективна. Довольно часто в жюри сидят люди, которые практикуют совсем другие стили. Они не понимают твоей техники и не могут правильно оценить работу.

— В Риме у жюри, например, были вопросы к одной из моих работ. Я сделала татуировку с изображением девушки. Эксперты посчитали, что девушка смотрит не в ту сторону. Хотя мне кажется, это глупость. Наоборот, я так расположила ее на ноге человека, чтобы рисунок не искажать.

Впрочем, несмотря на все нюансы, Ксения уверена: посещать конкурсы нужно. Это работа на имя, плюс к тому она повышает уровень мастерства.

В марте девушка снова полетит на фестиваль в Италию. А еще хочет посетить лондонскую конвенцию. Что же касается более долгосрочных планов, то тут у Ксюши — переезд из Солигорска. Куда? Скорее всего, в Европу.

— Мне бы хотелось жить там, где люди умеют ценить тату, — неожиданно объясняет она свое решение. — Когда это случится в Беларуси, я не знаю. Сейчас, к сожалению, у нас многие воспринимают тату как дань моде. Ищут подешевле и не всегда смотрят на качество. Но татуировка не должна стоить дешево. Это дорогой индивидуальный аксессуар. И он должен был особенным. На данный момент я не решила, какой стране отдам предпочтение. Планирую много путешествовать и в процессе выбрать, где мне понравится больше всего.

 TUT.BY
SlutskGorod

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После школы Ксения Наруцкая из Солигорска поступила в БарГУ на учителя английского и немецкого языков. Меньше чем через год девушка поняла: педагогика — это...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 24-м километре МКАД ограничат движение с 1 по 11 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюмы мужские распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика