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В Горки привезут архив царской семьи – приходите на выставку
31.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горках представят редкие уникальные материалы из архива царской семьи Романовых. Выставка “Не зло победит, а только любовь” откроется в академической библиотеке 5 ноября.
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В Горках представят редкие уникальные материалы из архива царской семьи Романовых. Выставка “Не зло победит, а только любовь” откроется в академической...
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