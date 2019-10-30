|
На 24-м километре МКАД ограничат движение с 1 по 11 ноября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 1 по 11 ноября на 24-м километре МКАД ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В связи с установкой новых ограждений будут закрыты две полосы в обоих направлениях. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 1 по 11 ноября на 24-м километре МКАД ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В связи с установкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)