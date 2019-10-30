На 24-м километре МКАД ограничат движение с 1 по 11 ноября

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 по 11 ноября на 24-м километре МКАД ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В связи с установкой новых ограждений будут закрыты две полосы в обоих направлениях. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.