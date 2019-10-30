|
ДТП с каршеринговым VW Polo произошло возле Лошишцкого парка. Водителя задержали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На велодорожке возле Лошицкого парка опрокинулся каршеринговый Volkswagen Polo, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Двигаясь вдоль парка, водитель заметил впереди велосипедную дорожку и резко затормозил. Избежать наезда на бордюр не обошлось, в результате авто перевернулось. Молодой человек самостоятельно вылез из машины и скрылся с места ДТП.
В Минске возле Лошицкого парка на велодорожке перевернулся каршеринговый автомобиль
По приезду сотрудников ГАИ автомобиль доставили на охраняемую стоянку, водителя задержали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На велодорожке возле Лошицкого парка опрокинулся каршеринговый Volkswagen Polo, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Двигаясь вдоль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)