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В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду

31.10.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Ненецком автономном округе пьяный мужчина убил ребенка в детском саду.

По информации Следственного комитета России, 31 октября нетрезвый мужчина ворвался в детский сад во время «тихого часа» и ударил ножом 6-летнего мальчика. Правоохранителям удалось задержать мужчину на месте преступления.

В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду
Фото: СК Российской Федерации

Выяснилось, что нападавшему 36 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте происшествия работают следователи. 

Также возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность детей в дошкольном учреждении. 

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Новости России. В Ненецком автономном округе пьяный мужчина убил ребенка в детском саду. По информации Следственного комитета России, 31 октября нетрезвый мужчина...
 
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