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В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка во время тихого часа в детском саду
Источник материала: СТВ
Новости России. В Ненецком автономном округе пьяный мужчина убил ребенка в детском саду.
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Выяснилось, что нападавшему 36 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте происшествия работают следователи.
Также возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность детей в дошкольном учреждении.
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Новости России. В Ненецком автономном округе пьяный мужчина убил ребенка в детском саду. По информации Следственного комитета России, 31 октября нетрезвый мужчина...
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