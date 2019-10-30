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122 шага. А вы знали, сколько приходится леса на каждого белоруса?

31.10.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рушник изо льна с национальным узором — традиционное изделие в Беларуси. А знаете ли Вы, что в виде белорусского орнамента высажены вот эти кустарники?

122 шага. А вы знали, сколько приходится леса на каждого белоруса?

На площади Государственного флага всё продумано — здесь размещены все официальные символы страны. Вся геральдическая символика Беларуси, областей и столицы, текст гимна. 424 шага по окружности нужно сделать, чтобы обойти всю площадь, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Открыли её в 2013 году, место выбирали по необычному критерию — чтобы было максимально ветреным — и флаг Беларуси развевался всегда. 

В официальной символике отображена любовь белорусов к труду и к родной земле-кормилице. Колосья, цветы клевера и льна — это и дары плодородных полей, и плоды неустанной работы. Зелёные ленты — тоже признательность щедрой природе, символ белорусских бескрайних лесов.

На 60 процентов наши леса состоят из хвойных пород.

122 шага. А вы знали, сколько приходится леса на каждого белоруса?

Девочка:
Папа, а почему говорят, что лес — это наше богатство?

Лесничий:
Ксюша, потому что куда ты ни пойдёшь – везде встретишь лес. Треть нашей страны покрыта лесом.

Девочка:
Ну да, его много. И что?

Лесничий:
Без растений мы бы не жили – ведь именно они дают нам кислород. Листьями питаются животные, на ветвях вьют  гнезда птицы. Из древесины мы делаем много полезных вещей.

122 шага. А вы знали, сколько приходится леса на каждого белоруса?

Девочка:
А ещё грибы! Ягоды!

Лесничий:
Да, лес - настоящая кладовая, надо его беречь.

Леса в Беларуси – миллионы гектаров. На каждого из нас приходится участок, пересечь который можно, сделав 122 шага. В среднем темпе – это минуты полторы.

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Рушник изо льна с национальным узором — традиционное изделие в Беларуси. А знаете ли Вы, что в виде белорусского орнамента высажены вот эти кустарники?
 
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