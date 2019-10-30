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122 шага. А вы знали, сколько приходится леса на каждого белоруса?
Источник материала: СТВ
Рушник изо льна с национальным узором — традиционное изделие в Беларуси. А знаете ли Вы, что в виде белорусского орнамента высажены вот эти кустарники?
На площади Государственного флага всё продумано — здесь размещены все официальные символы страны. Вся геральдическая символика Беларуси, областей и столицы, текст гимна. 424 шага по окружности нужно сделать, чтобы обойти всю площадь, рассказали в одной из серий проекта
На 60 процентов наши леса состоят из хвойных пород.
Девочка:
Лесничий:
Девочка:
Девочка:
Лесничий:
Леса в Беларуси – миллионы гектаров. На каждого из нас приходится участок, пересечь который можно, сделав 122 шага. В среднем темпе – это минуты полторы.
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Рушник изо льна с национальным узором — традиционное изделие в Беларуси. А знаете ли Вы, что в виде белорусского орнамента высажены вот эти кустарники?
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