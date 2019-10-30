В Пакистане растёт число жертв пожара в поезде

Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Стали известны новые подробности трагедии в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, число жертв пожара на железной дороге достигло 73 человек. Ещё несколько десятков ранены. Выяснилось, что возгорание возникло в результате взрыва сразу двух газовых баллонов, на которых готовили пищу.





Повара использовали растительное масло. Это и привело к быстрому распространению огня. Большинство людей погибли, пытаясь на ходу спрыгнуть с горящего поезда. К спасательной операции подключились солдаты и медработники.