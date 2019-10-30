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В Пакистане растёт число жертв пожара в поезде

31.10.2019 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Стали известны новые подробности трагедии в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, число жертв пожара на железной дороге достигло 73 человек. Ещё несколько десятков ранены. Выяснилось, что возгорание возникло в результате взрыва сразу двух газовых баллонов, на которых готовили пищу.

В Пакистане растёт число жертв пожара в поезде

Повара использовали растительное масло. Это и привело к быстрому распространению огня. Большинство людей погибли, пытаясь на ходу спрыгнуть с горящего поезда. К спасательной операции подключились солдаты и медработники.

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Новости Пакистана. Стали известны новые подробности трагедии в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, число жертв пожара на...
 
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