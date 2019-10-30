ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

31.10.2019 17:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Кастрычніцкі эканамічны форум» стал настоящим листопадом заявлений и новых предложений в экономике,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта площадка уже седьмой раз собирает представителей бизнеса и власти. Цель – указать на проблемы и найти ответы на сложные вопросы.

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

Десятки иностранных экспертов, сотни отечественных бизнесменов. Среди ньюс-мейкеров нынешнего форума – первый заместитель премьер-министра, высокие чины из Европейской комиссии и МВФ. На переговорной площадке прозвучали смелые и весьма позитивные посылы для белорусской экономики.

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородам с первого плана на второй. Процесс еще далек от завершения, но в исходе уже не приходится сомневаться. И дело здесь не столько в зеленой энергетике, которая уверенно теснит традиционную.

Дело в том, что инновационная экономика и общество знаний последовательно удешевляет и упрощает все виды материального производства, выводя на первый план интеллектуальный продукт. Темпы роста нашего парка и нашей IT-отрасли на порядок превосходят все остальные отрасли и сферы. По сути тем небольшим ростом ВВП, который имеет наша страна, мы обязаны прежде всего Парку высоких технологий.

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

Среди новых трендов – цифровизация. Высокие технологии проникают в самые разные сферы экономики: от АПК до промышленности. Внедрение цифры скорее всего продолжиться и на протяжении следующей пятилетки.

Люди в материале: Александр Турчин
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Кастрычніцкі эканамічны форум» стал настоящим листопадом заявлений и новых предложений в экономике,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве начали продавать квартиры по 11 «квадратов». Кто-то и правда строит такие коморки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика